La Juventus sogna il grande colpo estivo e, mentre Paratici studia l’offerta giusta, arriva l’apertura direttamente dal giocatore

La Juventus è entrata nel momento cruciale della stagione: dopo il clamoroso ‘KO’ subito a Lione, la compagine di Maurizio Sarri è chiamata a ribaltare il risultato a Torino per non abbandonare precocemente la Champions League. In settimana, poi, all’Allianz Stadium’ arriva il Milan per la sfida che decreterà la finalista della Coppa Italia. Nonostante il periodo decisivo che attende la Juventus sul campo da gioco, Paratici studia il grande colpo per il futuro. La priorità dei bianconeri potrebbe essere rappresentata dal reparto offensivo, con l’età di Cristiano Ronaldo che avanza inesorabilmente ed Higuain che sembra destinato a salutare a fine stagione. Per questo motivo il profilo ricercato dalla Juventus è quello di un giovane attaccante che possa diventare il futuro del reparto offensivo bianconero. E quando si parla di baby-fenomeni che possano ereditare lo scettro dell’iconico numero ‘7’ bianconero, il primo nome è quello di Erling Haaland.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘bomba’ Ronaldo | Annuncio sul futuro in tv!

Il grande colpo della Juventus potrebbe essere Haaland?

Il grande crack del calcio europeo esploso in questa stagione è Erling Haaland. Fra Salisburgo e Borussia Dortmund, ha realizzato 39 reti nelle 31 partite giocate fino ad ora in stagione. Non è una novità che il norvegese classe 2000, assistito da Mino Raiola, abbia inserito una clausola nel suo contratto con i tedeschi che lo rende appetibile per i grandi club. In un’intervista rilasciata da Haaland a ‘FourFourTwo’ ha parlato di Ibrahimovic aprendo ad un suo possibile trasferimento: “Mi piace il modo in cui si sposta da una squadra all’altra e nonostante cambi continuamente paese, il che non è facile, arriva e segna subito dopo pochi istanti”. In attesa di imitare le gesta dello svedese, Haaland rivela: “È sempre bello quando i grandi club sono interessati. Significa che hai fatto qualcosa di buono”. La Juventus può sognare nel grande colpo, ripercorrendo con Haaland quanto fatto con Ibrahimovic: furono i bianconeri, infatti, a portare lo svedese nel grande calcio acquistandolo dall’Ajax.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Dybala in Premier | Tutta colpa del Real

La collaborazione della Juventus con Mino Raiola, dopo aver portato a Torino Matthijs de Ligt in estate, potrebbe vedere un nuovo capitolo in estate: la suggestione è Erling Haaland.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ritorno clamoroso | C’è l’indizio

Calciomercato Milan, avventura al capolinea | Licenziato!