Non solo Barcellona sull’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez: il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano. Offerta astronomica della big d’Europa

Il futuro di Lautaro Martinez è sempre in bilico. L’attaccante argentino dell’Inter, con una clausola valida per l’estero di 111 milioni di euro, potrebbe cambiare squadra al termine di una stagione davvero entusiasmante. ‘El Toro’ sarebbe nel mirino di tante big d’Europa, in particolar modo del Barcellona, pronto a soffiarlo ai nerazzurri grazie anche all’intermediazione del compagno di Nazionale Lionel Messi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cambia tutto: c’è l’incontro!

Calciomercato Inter, offerta folle del PSG per Lautaro Martinez

Nelle ultime ore, però, starebbe prendendo piede un’altra idea suggestiva per il suo futuro. Con l’addio ormai imminente di Edinson Cavani e il riscatto poco probabile di Mauro Icardi, sempre di proprietà dell’Inter, il Paris Saint-Germain avrebbe pensato proprio all’argentino per rinforzare il reparto offensivo. Secondo ‘Don Balon’ il club francese potrebbe offrire a Lautaro un ingaggio astronomico, con lo scopo di convincerlo a preferire il PSG a Barcellona, oggi in netta pole, Real Madrid e Manchester City. L’argentino potrebbe infatti arrivare a percepire uno stipendio vicino ai 10 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Lautaro e Higuain: doppio addio | Scontro Juve-Inter

Finora l’attaccante dell’Inter ha collezionato ben 2347 minuti distribuiti in 30 presenze complessivi trovando anche la via del gol per ben 16 volte e con quattro assist vincenti. Lautaro, che potrebbe essere rimpiazzato da Aubameyang, è pronto così per una nuova ed avvincente avventura della sua carriera per puntare sempre più in alto.

Sarà un’estate davvero bollente per l’Inter tra cessioni eccellenti e nuovi acquisti di livello: Marotta è già stato avvisato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Lautaro e Higuain: doppio addio | Scontro Juve-Inter

Calciomercato Inter, chiuso il colpo a zero | ‘Vendetta’ sulla Juve