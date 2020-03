Sampdoria-Verona, UFFICIALE: la decisione della Lega Serie A

L’emergenza coronavirus che ha invaso l’Italia ha sconvolto anche il calendario di Serie A: è arrivata da pochi minuti la decisione ufficiale della Lega per Sampdoria-Verona

Prima si gioca, poi il rinvio. Il calendario Serie A è ormai un misto tra partite rinviate e sfide già disputate. Da pochi minuti è arrivata la Lega sulla sfida Sampdoria-Verona, in programma lunedì 2 marzo a Marassi: “La Lega Nazionale Professionisti Serie A, in linea con quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 193 del 29 febbraio 2020, ha comunicato che la gara Sampdoria-Hellas Verona, valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM, inizialmente programmata per lunedì 2 marzo 2020, è stata rinviata a mercoledì 13 maggio 2020″.

Sampdoria-Verona, Toti aveva chiesto la sfida a porte chiuse

Nel pomeriggio lo stesso Governatore della Liguria, Giovanni Toti, aveva svelato la sua idea in conferenza stampa come riportato dal sito gazzetta.it: “Giocare Samp-Verona a porte aperte sarebbe un grave rischio, perché Genova non ha avuto sinora alcun fenomeno di contagio. Dunque, ci sarebbe sembrato inopportuno e imprudente dare accesso al pubblico. Le altre gare sono state rinviate? E’ possibile che la Lega faccia altrettanto, ma dovreste chiederlo al presidente della Lega”.

Un’altra gara rinviata con la Lega Serie A che dovrà prendere decisioni importanti in vista del recupero delle varie sfide del campionato italiano.

