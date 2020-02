Calciomercato Juventus e Inter, occasione Muller | C’è l’annuncio

Thomas Muller in un’intervista ha parlato del proprio futuro al Bayern Monaco e non esclude alcuna possibilità: Inter e Juventus alla finestra

Di bandiere nel calcio è sempre più difficile sentirne parlare. Senza dubbio una delle poche rimaste è l’attaccante del Bayern Monaco, Thomas Muller. Arrivato nel club bavarese all’età di undici anni, dopo vent’anni è ancora a lottare per quella maglia. Il suo contratto con il Bayern scadrà nel 2021 e fino ad ora non si è parlato di rinnovo. In un’intervista il tedesco avrebbe spiegato quali sarebbero gli scenari possibili per il suo futuro. Inter e Juventus osservano interessate.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, scippo in Serie A | Assalto all’uomo del momento

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, clamoroso tentativo per Lautaro | I dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, esubero di lusso | Ibra bis a centrocampo

Calciomercato Inter e Juventus, parla Muller: il tedesco chiarisce gli scenari per il futuro

Venti anni passati nella stessa squadra e non sapere quale sarà il tuo futuro nella stessa. Questa è la situazione di Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco che da vent’anni milita nella squadra della sua città natale. Il tedesco ha il proprio contratto in scadenza nel 2021 ed al momento sembrerebbe non essersi parlato ancora di rinnovo. In un intervista rilasciata a ”The Athletic’‘, il giocatore classe 1989 avrebbe rivelato che in estate discuterà con il club il suo contratto, ma al momento non può escludere nessuno scenario. Potrebbe arrivare il rinnovo ma anche l’addio.

Ad osservare la situazione, tra i tanti club interessati, ci sono anche l’Inter e la Juventus. Marotta e Paratici sarebbero pronti all’assalto al giocatore in caso di mancato rinnovo, anche perchè il prezzo del calciatore che al momento si aggira intorno ai 30 milioni, potrebbe calare per non arrivare alla partenza a costo zero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, erede Lautaro | Che occasione in Premier League