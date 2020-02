Con il possibile addio di Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona, lInter inizia a cautelarsi già a febbraio in vista del prossimo anno. Il sostituto può arrivare dalla Premier

“Le voci su Real Madrid e Barcellona sono tutte vere“. Questa l’ammissione di Victor Blanco, presidente del Racing in merito all’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. L’argentino sta vivendo senza ombra di dubbio la sua miglior annata in carriera, alimentando l’interessamento dei maggiori club esteri. Su tutti proprio il Barça del connazionale Leo Messi, che lo vorrebbe con se al centro dell’attacco blaugrana a partire dalla prossima estate. Una situazione delicata che potrebbe innescare una reazione a catena in casa Inter, con i nerazzurri che dovrebbero poi inevitabilmente acquistare un sostituto all’altezza. Per questo motivo la società lombarda si sta già guardando intorno in vista della prossima stagione. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Inter, Aubameyang e non solo nel mirino: i sostituti di Lautaro

Con il possibile addio di Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona, l’Inter pensa dunque anche al futuro. Secondo il ‘Sunday Express’, il successore del ‘Toro’ potrebbe essere Pierre-Emerick Aubameyang. Il bomber gabonese dell’Arsenal andrà in scadenza nel 2021 e quasi certamente non dovrebbe restare a Londra, rifiutando eventuali proposte di rinnovo, con i nerazzurri pronti a sferrare l’assalto qualora dovessero arrivare i 111 milioni della clausola dell’attaccante argentino.

Lo stesso Aubameyang era stato accostato anche al Barcellona che ha da poco acquistato Braithwaite, mentre per l’estate pensa chiaramente a Lautaro. Aubameyang ha segnato 15 gol in 24 partite della Premier League in questa stagione e per caratteristiche dovrebbe sposarsi bene con lo scacchiere di Conte. Il tabloid inglese evidenzia inoltre come Conte continui anche a monitorare Olivier Giroud del Chelsea dopo quanto accaduto questo inverno. Sullo sfondo anche il più complicato Martial, mentre l’Arsenal in caso di addio ad Aubameyang darebbe le chiavi dell’attacco al giovane Martinelli.

