Calciomercato Milan, scippo in Serie A | Assalto all’uomo del momento

L’attaccante rossonero Rebic sta facendo bene ma il suo futuro è ancora in bilico. I prossimi mesi saranno decisivi, c’è l’interesse di un altro club di Serie A

L’arrivo di Ibrahimovic nel mercato invernale ha dato uno scossone importante al Milan, ma l’uomo che sta trascinando i rossoneri verso una risalita è Ante Rebic. L’attaccante aveva giocato pochi minuti nella prima metà di questa stagione e non stava riuscendo a dimostrare il suo valore, ma da gennaio in poi è diventato il punto fermo di questa squadra. Nelle ultime sei giornate è andato a segno ben sei volte con reti quasi sempre decisive ai fini del risultato. Il giocatore è arrivato in estate dall’Eintracht Francoforte con un prestito biennale ma non c’è ancora la cifra stabilita per il riscatto e questo potrebbe essere un problema per i rossoneri.

Milan, l’Eintracht spara alto per Rebic: la Roma può provarci

Visto che Ante Rebic sta stupendo tutti e il prezzo deve ancora essere deciso, l’Eintracht Francoforte potrebbe sparare alto. Il club tedesco potrebbe pensare di chiedere ai rossoneri almeno 35 milioni di euro più eventuali bonus.

Una cifra che il Milan potrebbe non prendere in considerazione, mentre potrebbe farsi avanti la Roma che avrebbe le possibilità di spendere quei soldi per rinforzare il proprio attacco. I giallorossi sono sempre a caccia di giocatori offensivi per garantire un ulteriore salto di qualità, vista anche l’età di Dzeko che a breve compirà 34 anni.

In ogni caso, i prossimi mesi di stagione saranno decisivi visto che Rebic potrebbe confermarsi a questi livelli oppure calare e far diminuire anche il prezzo.

