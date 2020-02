I rinvii dei match di Serie A per l’emergenza coronavirus hanno scatenato anche l’interrogativo sull’eventuale rimborso dei biglietti per i tifosi: Inter, Juventus e altri club hanno regolamenti diversi

Il coronavirus sta influenzando da vicino anche il calcio. Nell’ultimo weekend sono state ben quattro le partite rinviate in Serie A, ma a preoccupare è anche la prossima giornata. Al Nord Italia le manifestazione sportive sono state sospese per tutta la settimana in Lombardia, Veneto e anche Emilia-Romagna. L’incognita per il weekend che verrà è grande, visto sembrano andare verso il rinvio anche Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina.

Serie A, quanti match rinviati | Cosa succede per il rimborso dei biglietti

Le partite di Serie A rinviate porta anche al problema relativo ai biglietti e all’eventuale rimborso per i tifosi. Oltre al rinvio, po, c’è anche l’opzione – sempre più probabile – della disputa a porte chiuse e l’incognita resterebbe in quel senso. La gestione economica ricade sui singoli club, che però hanno già stabilito il regolamento.

Come sottolinea Calciomercato.it, Inter e Juventus (che domenica si scontreranno) hanno un approccio simile e non prevedono il rimborso del biglietto per porte chiuse o rinvio disposto da autorità pubbliche. La gestione, però, varia da club a club.