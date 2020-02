Calciomercato Juventus, da Guardiola ad Allegri | Spunta la verità

Oggi pomeriggio è intervenuto il numero uno della Juventus, Andrea Agnelli, che ha chiarito la situazione relativa a Sarri parlando anche di Conte, Guardiola e Allegri.

Non solo emergenza Coronavirus nella lunga intervista concessa dal presidente della Juventus Andrea Agnelli ai microfoni di ‘Tutti convocati’, su ‘Radio 24’. Il numero uno del club bianconero ha infatti spaziato anche sul mercato focalizzandosi soprattutto sulla panchina attualmente occupata da Maurizio Sarri. Agnelli ha spento il fuoco sul futuro dell’allenatore ex Napoli: “E’ un ottimo momento, abbiamo avuto solo una piccola sbavatura nella finale di Supercoppa. Siamo primi in campionato, in semifinale di Coppa Italia e conquistato gli ottavi di Champions League da primi nel girone. Io valuto alla fine della stagione, è sciocco pensare di vincere gli scudetti a febbraio, i titoli si vincono a maggio”.

Su Allegri: “Ci siamo visti per un caffè con Allegri la settimana scorsa, stima e amicizia sono rimaste intatte. Normale che sia così. Le valutazioni sono state diverse per il cambio della guida tecnica e abbiamo individuato un tecnico con le caratteristiche come quelle di Sarri. Lui nella conferenza stampa di presentazione aveva detto che voleva avere un’incidenza nei 70 metri. Sono fuori luogo le critiche che trovo oggi su Sarri“.

Calciomercato Juventus, a tutto Agnelli: da Conte a Guardiola

Agnelli ha dunque proseguito escludendo di aver mai pensato ad Antonio Conte per l’estate: “Se ho pensato di riprendere Conte? Noi pensiamo a chi vogliamo, non a chi non vogliamo: abbiamo pensato a Sarri e abbiamo preso Sarri. Conte è Juventus, è una bandiera: ha alzato la Champions. Con Antonio il rapporto è cordiale e disteso, come dev’essere. Siamo professionisti. E lui ha ritenuto affascinante e ambizioso riportare l’Inter a vincere”.

Infine su Guardiola sciolti tutti i dubbi: “In una determinata fase volevamo una certa applicazione tattica e questa modalità avrebbe potuto garantire il risultato finale. Non pensare a Guardiola sarebbe un’eresia, ma lui in questa fase sua è molto felice al Manchester City. In questo momento siamo molto felici con Sarri, abbiamo un’impostazione ciclica sugli allenatori come ho dimostrato nei miei dieci anni di presidenza”.

