Le ultime di calciomercato Juventus rilanciano il sogno Guardiola per i bianconeri dopo le dichiarazioni del presidente Andrea Agnelli

“Resterò al cento per cento: prima perché voglio restare, è un qualcosa di speciale e che oltre il contratto. L’ho detto prima, lo ridico ora, voglio restare e aiutare il club a restare a questi livelli il più a lungo possibile”. Con queste dichiarazioni, Pep Guardiola sembra aver chiuso definitivamente le porte a un suo possibile approdo sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. Nel calcio, come nella vita, spesso però le parole se le porta via il vento, e quindi il ‘sogno’ Pep per i tifosi bianconeri – o per la maggior parte di essi – resta vivo più che mai.

Calciomercato Juventus, Agnelli: “Un’eresia non pensare a Guardiola”. Poi ‘rassicura’ Sarri

Sogno che viene ‘alimentato’ dalle parole del presidente della ‘Vecchia Signora’ Andrea Agnelli. “In una determinata fase volevamo una certa applicazione tattica, una modalità che avrebbe potuto garantire il risultato finale – le parole di oggi del numero uno della Juventus al programma ‘Tutti Convocati’ in onda su ‘Radio 24’ – Non pensare a Guardiola sarebbe un’eresia, ma lui in questa fase è molto felice al Manchester City“. Dopo essersi espresso in questo modo sull’allenatore catalano, confermando in sostanza che nei sogni del club c’è l’ingaggio dell’ex Barcellona, lo stesso Andre Agnelli ha sottolineato di avere piena fiducia in Maurizio Sarri.

“Volevamo e abbiamo preso lui. In questo momento siamo molto felici con Maurizio, abbiamo un’impostazione ciclica sugli allenatori come ho dimostrato nei miei dieci anni di presidenza. Il grosso della cena che ho avuto con lui era l’impostazione a uno, due, tre anni. La priorità è questa, pensare a lungo tempo”.

