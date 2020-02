Arriva l’annuncio del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, per le sfide del campionato italiano: ecco cosa succederà nel prossimo turno

Il Coronavirus ha invaso l’Italia e sta arrecando danni notevoli anche per quanto riguarda le partite di Serie A e non solo. Da pochi minuti è arrivato l’annuncio del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che ha specificato: “Sì alle gare sportive a porte chiuse, nei territori interessati alla diffusione del coronavirus”. Inoltre lo stesso Ministro “ha già proposto al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, lo schema del decreto della presidenza del consiglio che prevede la possibilità di svolgere partite a porte chiuse nelle aree a rischio contagio da coronavirus. La decisione è già stata presa ieri sera e lo schema è pressoché ultimato”.

Serie A, Juventus-Inter: parla Agnelli

Tutti gli occhi saranno così puntati sul big-match in programma domenica sera all’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Inter. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore visto che è intervenuto pochi minuti anche il presidente Agnelli che ha svelato ai microfoni di Radio24: “Deve prevalere l’interesse della salute pubblica. Organizzare una partita come Juventus-Inter in uno stadio diverso da quello ipotizzato è estremamente complicato. In questa ottica, ne risentono la distribuzione del prodotto e il campionato italiano, ma noi addetti ai lavori dobbiamo avere in mente la priorità, che è la salute pubblica”.

