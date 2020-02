Il Milan potrebbe farsi sotto nel prossimo calciomercato per Modric, sulla spinta del connazionale Boban. Il croato, accostato anche a Inter e Juventus, può lasciare il Real Madrid a fine stagione

Rimane in bilico il futuro di Luka Modric al Real Madrid. Il croato continua ad essere un elemento basilare nello scacchiere di Zidane, ma l’età e un contratto in scadenza nel 2021 potrebbero avvicinarlo all’addio la prossima estate. Al momento sono in standby le trattative per il rinnovo, con i ‘Blancos’ che potrebbero mettere alla porta il 35enne centrocampista per non perderlo a parametro zero tra un anno e mezzo. L’esplosione di Valverde e il possibile rientro alla base di Odegaard, inoltre, possono avvicinare l’ex Tottenham al cambio di maglia.

Modric ha diversi estimatori sul mercato, sia in Europa che dalla MLS con il pressing dell’Inter Miami di Beckham. Tra questi spicca anche il Milan del connazionale Boban, con il ‘Diavolo’ alla ricerca di un nuovo Ibrahimovic anche negli altri settori del campo. Da Thiago Silva per la difesa a Modric in mediana, con il Pallone d’Oro 2019 che per caratura tecnica e personalità darebbe ulteriore slancio alla squadra rossonera.

Calciomercato Milan, nuovo Ibrahimovic: tentazione Modric

Tra Modric e Boban c’è un ottimo rapporto, anche se lo scoglio ingaggio sarebbe una complicazione non di poco conto da considerare. Fuori budget infatti per le casse del Milan i 10,5 milioni di euro che percepisce attualmente il vicecampione del mondo, che dovrebbe eventualmente spalmarsi lo stipendio. Non proibitivo invece il cartellino del giocatore, che a 12 mesi dalla scadenza con il Real Madrid può liberarsi per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Il Milan al momento sarebbe la soluzione più realistica per Modric in caso di arrivo in Italia, con Inter e Juventus che restano comunque vigili sulla situazione. I nerazzurri, dopo l’arrivo di Eriksen a gennaio, puntano ad un centrocampista con altre caratteristiche per la prossima stagione, mentre la ‘Vecchia Signora’ guarda a profili più giovani nel ruolo (Pogba e Tonali) senza scartare un ritorno di fiamma per il connazionale Rakitic, il cui futuro al Barcellona – come per Modric a Valdebebas – resta un’incognita.

