Calciomercato Juventus, Don Balon: sponsor Ronaldo, fatta per Alex Telles

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe chiuso per un nuovo terzino sinistro per la prossima stagione. Ecco cosa mancherebbe per la definizione dell’affare

La Juventus si appresta ad affrontare mercoledì l’andata degli ottavi di finale di Champions League, in Francia contro il Lione dell’ex allenatore della Roma, Rudi Garcia. Ma nel frattempo, si prepara anche al calciomercato della prossima stagione. L’obiettivo è rinforzare la fascia sinistra difensiva che, attualmente, può contare sul solo Alex Sandro e sugli adattabili De Sciglio e Danilo. Dunque, la priorità del chief football officer Fabio Paratici potrebbe essere proprio quella di rintracciare un esterno mancino per il futuro. E, secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, l’obiettivo numero sarebbe una vecchia conoscenza della Serie A.

Calciomercato Juventus, è fatta per il terzino sinistro: Don Balon è sicuro!

Stando, infatti, a quanto sostiene lo spagnolo ‘Don Balon’, sarebbe praticamente chiuso l’accordo tra la Juventus e il Porto per Alex Telles. Il 27enne calciatore italo-brasiliano, transitato in Serie A nella stagione 2015/2016 con la maglia dell’Inter, è in scadenza di contratto nel 2021 e questa particolarità potrebbe facilitare l’operazione a cifre accettabili: 25 milioni di euro.

La trattativa tra i club dovrebbe chiudersi a fine stagione, mentre mancherebbe solo l’ultimo sì di Telles per definire l’operazione. Se dovessero essere confermate le indiscrezioni, la Juventus si assicurerebbe un giocatore di sicuro affidamento e di grande esperienza internazionale.

