Calciomercato Juventus, clamoroso tentativo per Lautaro | I dettagli!

La Juventus avrebbe messo nel mirino l’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez: assalto decisivo per il sudamericano, tutti gli aggiornamenti

La Juventus vuole programmare con cura la prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo in caso di addio di Gonzalo Higuain. Il Pipita potrebbe dire addio ai colori bianconeri e così il club torinese sarebbe sulle tracce dell’altro argentino dell’Inter, Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, assalto Lautaro: operazione complessa

Finora Lautaro è stato protagonista a suon di gol e di assist consacrandosi definitivamente in Europa. L’attaccante argentino sarebbe finito da tempo nel mirino del Barcellona grazie alla gestione Conte che è riuscito ad esaltare le sue qualità in maniera esponenziale. La fattibilità dell’operazione da parte della Juventus, però, sarebbe complicata visto che la clausola del Toro è valida soltanto per l’estero: l’Inter non vorrebbe trattare la cessione del centravanti sudamericano. Lo stesso club bianconero starebbe pensando anche a Mauro Icardi, che dopo un avvio entusiasmante al PSG non sta attraversando un ottimo periodo venendo escluso dalla sfida d’andata degli ottavi di Champions League contro il Borussia.

I prossimi mesi saranno così decisivi per conoscere davvero da vicino il futuro dei principali bomber d’Europa. Sarà un’estate davvero bollente con possibili colpi di scena che riguardano il reparto offensivo. Il sogno di Lautaro resta comunque quello di giocare in tandem con il suo connazionale ed amico Lionel Messi.

La Juventus potrebbe mettere a segno così un colpo davvero importante per l’attacco guardando in casa dell’attuale rivale principale.

