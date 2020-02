Calciomercato Juventus, clamoroso | Messi e Ronaldo di nuovo ‘insieme’

Dall’Inghilterra arriva la clamorosa indiscrezione di mercato per Juventus e Barcellona: i due fenomeni potrebbero partire per la stessa direzione

Il punto fermo della Juventus è sicuramente il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo. La sfida tra lui ed il fenomeno argentino del Barcellona, Lionel Messi, continua anno per anno. L’eterna rivalità tra i due continua a suon di gol e palloni d’oro vinti, in vantaggio al momento l’argentino con sei premi vinti a cinque. Il destino dei due nel prossimo futuro potrebbe clamorosamente incrociarsi. Partenza verso la stessa destinazione per i due fenomeni.

Calciomercato, Ronaldo e Messi insieme: futuro a stelle e strisce

Arriva dall’Inghilterra la clamorosa indiscrezione sul futuro dei due fenomeni del calcio mondiale Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Secondo il ‘The Mirror’, i due giocatori potrebbero entrambi sposare il progetto americano trasferendosi in MLS. In un’intervista rilasciata al giornale inglese, il patron del Minnesota United, Adrian Heath, avrebbe dichiarato che David Beckham, presidente dell’Inter Miami, potrebbe convincere Cristiano Ronaldo a trasferirsi in America. Viste le buone relazioni tra la Juventus e l’ex calciatore del Manchester United, il fenomeno portoghese potrebbe convincersi ad andare negli USA. Oltre a lui, secondo Heath, anche il nome di Lionel Messi sarebbe stato spesso accostato all’MLS.

Los Angeles sarebbe una delle possibili mete per la ‘pulce’ argentina. I due fenomeni potrebbero seguire le orme di Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney e Steven Gerrard andando in America, tornando così a giocare nello stesso campionato, o addirittura nella stessa squadra per la prima volta.

