Nuovo interesse dalla Premier League per il Milan: nel mercato estivo potrebbe riportare in Italia un calciatore del Tottenham di Mourinho

In casa Milan la prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe portare una vera e propria rivoluzione sia in campo che fuori. Il club rossonero è già al lavoro per trovare nuovi innesti da inserire in rosa. Uno dei giocatori su cui la società milanista avrebbe messo gli occhi sarebbe una vecchia conoscenza della Serie A. Il Milan potrebbe prelevarlo dal Tottenham di Mourinho.

Calciomercato Milan, nuovo nome dalla Premier: occhi sull’attaccante di Mourinho

Il Milan è alla ricerca di un posto in Europa nel finale di questa stagione, ma nel frattempo inizia anche a pensare a quali potrebbero essere i possibili colpi per il prossimo mercato estivo. Gli occhi della dirigenza milanista sembrerebbero essersi posati in Premier League, su un giocatore del Tottenham di Mourinho. Stiamo parlando di Erik Lamela, che dall’arrivo del portoghese sulla panchina degli ‘Spurs’ ha collezionato solamente due presenze da titolare. ‘El coco‘ sembrerebbe non essere preso molto in considerazione dallo ‘special one‘, così su di lui sarebbe arrivato l’interesse dei rossoneri. Il giocatore argentino sarebbe al momento valutato intorno ai 30 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe calare fino a 20 milioni.

Oggi il numero undici della squadra inglese è entrato in campo al 63′, causando l’autogol di Rudiger nella sconfitta per 2-1 contro il Chelsea. Per il Milan l’acquisto di Lamela potrebbe essere un innesto di qualità senza spendere una cifra esagerata. Vedremo in estate come potrà evolversi la situazione.

