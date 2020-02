La Juventus potrebbe essere beffata in vista della prossima stagione: possibile assalto del top club europeo per i due obiettivi bianconeri

Una stagione da ricordare quella della Lazio. La compagine biancoceleste, guidata da Simone Inzaghi, sta facendo sognare i propri tifosi in ottica scudetto. L’ultima vittoria contro l’Inter ha contribuito ad accendere ancor di più la voglia di riscatto di tutto l’ambiente. Inoltre, come protagonista principe ci sarebbe anche il centrocampista serbo, Sergej Milinkovic-Savic, autore di una prestazione da incorniciare contro i nerazzurri.

Calciomercato Juventus, beffa per Inzaghi e Milinkovic-Savic

I due profili sarebbero stati messi nel mirino dalla Juventus in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione. Come svelato da ‘L’Equipe’, però, potrebbe arrivare una beffa da Parigi: Leonardo sarebbe intenzionato a portarli sotto la Tour Eiffel con una maxi-operazione con l’inserimento del terzino montenegrino Adam Marusic.

Simone Inzaghi è molto amico di Paratici da tanto tempo e così il dirigente bianconero lo avrebbe inserito nella lista dei papabili sostituti di Maurizio Sarri. Non solo: in estate si scatenerà una vera e propria asta per quanto riguarda il centrocampista serbo a partire da 100 milioni di euro. Dopo la vittoria in Supercoppa italiana, ci sarebbe così un nuovo duello a distanza, questa volta in sede di mercato.

Intanto i due si godono la stagione avvincente pensando a regalare un nuovo Scudetto alla Lazio: un’impresa che si prospetta ardua, ma non impossibile. La Juventus è avvisata.

