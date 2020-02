Nel prossimo calciomercato estivo il Milan potrebbe avere necessità di nuovi rinforzi per le corsie esterne. Possibile un nuovo scambio con l’Eintracht dopo Rebic-Andre Silva.

Dopo una prima parte di stagione a dir poco deludente, tanto che si è parlato a lungo di un suo ritorno in Germania all’apertura del calciomercato di gennaio, Ante Rebic è riuscito a conquistarsi la fiducia di mister Pioli e un posto di rilievo nel Milan. Sei gol (tutti o quasi decisivi) e un assist nelle prime nove partite del nuovo anno rappresentano un bottino significativo per il ventiseienne attaccante di Spalato vice-Campione del Mondo nel 2018, oggi il partner d’attacco preferito da Ibrahimovic.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, Thiago Silva in rossonero: le parole dell’agente

Calciomercato Milan, nuovo affare ‘alla Rebic’ con l’Eintracht

Rebic è approdato in rossonero al termine della scorsa sessione estiva di mercato, con la formula del prestito biennale senza alcun diritto di riscatto. Con l’Eintracht è andato in porto uno scambio, visto che a Francoforte è traslocato con la medesima formula il portoghese Andre Silva. Nei piani della società targata Elliott non ci sarebbe adesso la volontà di provare a mettere le mani sopra il suo cartellino a titolo definitivo, del resto l’argomento potrebbe essere tranquillamente affrontato nel corso della prossima stagione che, stando agli accordi, il classe ’93 ex Verona e Fiorentina dovrà trascorrere ancora a Milano. I rapporti tra il Milan e ‘Le Aquile’ sono più che ottimi e di conseguenza favorevoli ad un eventuale accordo per l’acquisizione del calciatore (come di Silva) ma anche per un altra scambio di prestiti. In estate i rossoneri saranno chiamati a rinforzare pure le corsie esterne, a tal proposito potrebbe esser preso in considerazione Filip Kostic, nel mirino da tempo pure dell’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, piomba il top club | C’è il blitz

Nazionale serbo con grande esperienza alle spalle, il 27enne di Kragujevac può agire su entrambe le fasce ed è uno che vede benissimo la porta oltre a saper giocare per la squadra come dimostrano i 12 gol e gli altrettanti assist realizzati in stagione. Il Milan potrebbe tentare uno scambio biennale di prestiti con Paqueta, uno degli ultimi flop del mercato milanista già in procinto di lasciare Milanello nella finestra ‘di riparazione’.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, beffa Juve | Milinkovic segue Inzaghi!

Coronavirus, primo contagio in Italia: si ferma il calcio in Lombardia