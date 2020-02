Sempre alla ricerca di nuovi giovani talenti da inserire nella rosa, la Juventus ora va a guardare in Portogallo: classe 2002 nel mirino

Il settore giovanile è una parte molto importante nella crescita di un club. I giovani prospetti all’interno del vivaio di un classe possono portare alla scoperta di nuovi talenti e così portare plusvalenze importanti. Proprio un giovanissimo, classe 2002, sarebbe finito nel mirino del CFO della Juventus di Fabio Paratici. Occhi puntati sul giovane del Porto già accostato a molti top club europei.

Calciomercato Juventus, occhi in Portogallo: interessa un giovane del Porto

La Juventus è sempre molto attiva nel calciomercato, sopratutto quando si parla di giovani talenti da tenere d’occhio. Secondo quanto riportato da ‘Sky’, uno dei talenti promettenti finito nel mirino del club bianconero sarebbe Tomas Esteves, classe 2002 che milita nel Porto. Il diciasettenne portoghese sarebbe seguito da tempo anche da Manchester City e Barcellona. Gioca come terzino terzino ed ha ottime capacità palla al piede. Lo scorso anno è stato protagonista della cavalcata dei giovani del Porto che sono arrivati a conquistare la Youth League, inoltre ha già effettuato il suo esordio nella nazionale lusitana under 21. Nel suo contratto sarebbe presente una clausola rescissoria di 10 milioni, un prezzo che lo rende ancora più interessante.

Per arrivare in bianconero naturalmente avrebbe anche la motivazione di poter giocare con il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo. Al momento il giocatore milita con il Porto B, in attesa di esordire con la squadra maggiore. Per assicurarsi questo talento i bianconeri dovranno vedersela con i potenti club europei.

