Calciomercato, la Juventus anticipa tutti | Paga la clausola

Si entra nella fase calda della stagione, la Juventus vuole portare a casa più trofei possibili. Intanto Paratici studia colpi di mercato per la prossima estate: idea Tah

Inizia la fase calda della stagione e la Juventus non può farsi trovare impreparata. I bianconeri sono ancora in lotta in tutte le competizioni e nelle prossime settimane si giocano ogni trofeo. La squadra fin qui non ha ancora dimostrato il bel gioco e ha convinto poche volte, ma ora si azzera tutto e bastano gli ultimi tre mesi di alto livello per far dimenticare sconfitte evitabili e gare poco brillanti. Nel frattempo Fabio Paratici continua a lavorare sul futuro della ‘Vecchia Signora’ e cerca i colpi importanti per migliorare la rosa nella prossima estate. Un reparto che potrebbe subire delle variazioni è quello difensivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, beffa Juve | Milinkovic segue Inzaghi!

Juventus, idea Tah in caso di addio di Rugani o Demiral

La difesa bianconera è composta da Bonucci e De Ligt che sembrerebbero gli elementi certi di una permanenza, poi c’è Chiellini che dovrebbe a breve rinnovare per un altro anno mentre per Rugani e Demiral non sarebbero da escludere sorprese. Il primo ha trovato poco spazio e in passato è stato più volte vicino all’addio, potrebbero arrivare nuove offerte nei prossimi mesi. Per quanto riguarda il turco, invece, sembra un elemento importante ma le ottime prestazioni hanno attirato le attenzioni di più club stranieri che potrebbero provarci.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, un big in bilico | C’è il ritorno!

In caso di cessione di uno dei due calciatori appena citati, si potrebbe pensare a un colpo in entrata dalla Germania. I bianconeri potrebbero puntare Jonathan Tah. Il difensore del Bayer Leverkusen ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro da esercitare prima dell’inizio dell’Europeo.

Gli scout dell’Arsenal stanno visionando il difensore tedesco, ma la Juventus potrebbe inserirsi nella trattativa e magari tentare l’assalto decisivo per il difensore classe 1996.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, nuovo tentativo | Colpo da Madrid

Calciomercato Juventus, bufera Mourinho | Paratici fiuta il super colpo