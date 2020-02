Rapporto mai sbocciato al Tottenham tra Mourinho e Dele Alli. Il trequartista inglese potrebbe lasciare gli ‘Spurs’ nel calciomercato estivo: carta Rabiot per la Juventus

Rischia di fermarsi già agli ottavi di finale la corsa in Champions League del Tottenham. Gli ‘Spurs’ hanno ceduto per 1-0 in casa contro la rivelazione Lipsia e al ritorno sono chiamati a ribaltare il risultato in Germania di fronte a Werner e compagni. Un Tottenham incerottato con tante assenze, tra cui spiccano le defezioni di Kane e Son. L’altra stella della squadra, Dele Alli, era invece in campo ma non è riuscito ad incidere ed è stato sostituto a metà ripresa con Ndombele.

Cambio che il nazionale inglese non ha gradito, sfogando tutta la propria rabbia al rientro in panchina. Comportamento ripreso dalle telecamere e che ha generato diverse polemiche nel Regno Unito. L’intesa tra Mourinho e Dele Alli non è mai decollata, con la reazione di mercoledì del giocatore che può di incrinare ulteriormente il rapporto tra i due. Una situazione da monitorare nei prossimi mesi e che a fine stagione potrebbe avere dei risvolti anche sul mercato.

Calciomercato Juventus, assist di Mourinho per Dele Alli: Rabiot nell’affare

Le frizioni con Mourinho rischiano così di incidere sul futuro di Dele Alli, con il tecnico portoghese (a novembre subentrato a Pochettino) che quasi sicuramente sarà riconfermato anche in caso di mancata qualificazione in Champions League. L’esclusione dalla massima competizione europea, al contrario, inciderebbe pesantemente sul futuro delle stelle degli ‘Spurs’, tra figura ovviamente anche il fantasista classe ’96.

Mourinho e un eventuale ridimensionamento del Tottenham aprirebbero ad una possibile partenza di Dele Alli, sulle orme di Eriksen che a gennaio ha salutato Londra per approdare all’Inter. In questo scenario può inserirsi la Juventus, a caccia di un nuovo top player sulla trequarti per il reparto offensivo. L’asso dell’Inghilterra ha un prezzo intorno ai 90 milioni di euro, con la ‘Vecchia Signora’ che per abbassare la valutazione potrebbe sacrificare il cartellino di Adrien Rabiot, già nei mesi scorsi accostato al Tottenham. L’ex PSG e 60 milioni sul piatto per strappare Dele Alli ai vice campioni d’Europa: un piano ambizioso, con Paratici pronto ad approfittare dell’assist di Mourinho.

