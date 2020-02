Calciomercato Juventus, un big in bilico | C’è il ritorno!

Il reparto offensivo della Juventus subirà dei ritocchi della prossima stagione: in attacco i bianconeri perderanno diversi pezzi, l’assalto decisivo

Già da fine febbraio la programmazione della Juventus sta tenendo banco in vista della prossima stagione. Il club bianconero dovrà valutare al meglio il futuro dei propri calciatori con un occhio in particolare al reparto offensivo. Da Dybala ad Higuain, uno dei due centravanti argentini potrebbero dire addio. Il futuro de “El Pipita” è sempre in bilico: dopo l’esperienza al Chelsea, l’arrivo di Sarri ha cambiato le carte in regola nella scorsa estate con la sua permanenza a Torino. Ora le dinamiche potrebbero cambiare nuovamente.

Calciomercato Juventus, addio Higuain: possibile ritorno al River

Finora l’ex Napoli ha collezionato ben 2050 minuti complessivi in stagione trovando ben otto gol e otto assist vincenti per i suoi compagni. Come svelato dal portale spagnolo fichajes.net Gonzalo Higuain potrebbe anche pensare al ritorno al River Plate, club che l’ha lanciato nel mondo dei professionisti prima del suo arrivo entusiasmante al Real Madrid.

All’età di 32 anni lo stesso attaccante argentino dovrà decidere con cura il suo futuro per l’ultima sua esperienza della sua carriera entusiasmante. Anche le dichiarazioni di suo padre Jorge spingerebbero in questa direzione, ma per ora si tratta soltanto di un’idea molto suggestiva in Argentina.

Il sogno di Higuain sarebbe quello di trionfare in maglia bianconera puntando sempre in alto in questa stagione. Il futuro, per ora, può aspettare.

