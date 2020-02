Calciomercato Juventus, nuovo tentativo | Colpo da Madrid

La Juventus starebbe già programmando la nuova stagione pensando a rinforzi di primissima fascia: pronto l’assalto al top player

Il calciomercato non dorme mai, si sa. La Juventus, così come le altre big d’Europa, sarebbero al lavoro per cercare di acquistare giocatori funzionali e di primissima fascia in vista della prossima stagione. Il segreto resta quello della programmazione e così la società bianconera non vuole farsi trovare impreparata rispetto ai top club europei.

Calciomercato Juventus, Marcelo lascia: c’è anche il PSG

Come svelato dal portale spagnolo todofichajes.net Marcelo lascerà il Real Madrid al termine della stagione. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022, ma la sua storia d’amore con i blancos si avvia verso la conclusione. Il brasiliano ascolterà le nuove proposte con la Juventus, che ha cercato di prelevarlo già nella scorsa estate, e il PSG, molto interessate al terzino sinistro. All’età di 31 Marcelo assicurerebbe qualità e tanta esperienza all’interno di ogni spogliatoio importante. E così per il club bianconero sarebbe un’operazione alla Dani Alves: un giocatore-chiave sulle corsie esterne per ridare smalto alle fasce laterali.

Il Real Madrid, inoltre, ascolterà soltanto offerte a partire da 35 milioni di euro, la cifra minima per provare a strappare a Florentino Perez il brasiliano. Infine, il suo rapporto con Cristiano Ronaldo potrebbe avere la meglio visti gli anni entusiasmanti condivisi proprio ai tempi del Real. Finora lo stesso giocatore dei blancos ha collezionato ben 1256 minuti trovando soltanto un gol in Copa del Rey e cinque assist vincenti complessivi.

Dopo la scorsa estate la Juventus proverà nuovamente l’assalto al terzino mancino: Marcelo vuole cambiare aria dopo una stagione vissuta tra alti e bassi.

