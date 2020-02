Roma-Lecce, ansia Fonseca | Fuori un big

Ancora guai per Fonseca. Dopo le sconfitte delle ultime settimane, il giallorosso si è fermato per un problema muscolare durante la sfida contro il Lecce

Paulo Fonseca (Getty Images)Dopo la vittoria in Europa League, la Roma sta conducendo momentaneamente due a zero contro il Lecce per la sfida della 25/a giornata di campionato. Dopo alcune sconfitte cocenti, sta tornando il sereno per la compagine giallorossa, guidata da Fonseca. Ma sono arrivati problemi durante l’intervallo per quanto riguarda il talentuoso giocatore giallorosso.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, lotta scudetto in bilico | Bug match in bilico

Roma, Pellegrini sostituto nell’intervallo: le condizioni

Sta vivendo un momento di flessione anche Lorenzo Pellegrini, che è uscito nell’intervallo nella sfida contro il Lecce per un lieve affaticamento muscolare. Una scelta precauzionale dell’allenatore portoghese come svelato da Sky Sport che ha deciso per il cambio immediato. Il talentuoso trequartista giallorosso ha sentito qualche dolorino di troppo durante il primo tempo e così è arrivata la decisione negli spogliatoi: al suo posto è entrato Kluivert.

LEGGI ANCHE >>> Spal-Juventus, bufera social contro ‘Sky Sport’: ”Che squallore”

Nelle prossime ore dovrebbero così arrivare gli esami strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio. Finora Pellegrini ha vissuto una stagione tra alti e bassi proprio come tutta la Roma: tre gol complessivi e e ben undici assist vincenti ai suoi compagni.

Dopo la frattura del metatarso che l’ha tenuto fuori per diverse settimane, possibile nuovo allarme per il centrocampista giallorosso. Per ora, però, si tratta soltanto di un affaticamento muscolare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, idea nuovo scambio con l’Eintracht | I dettagli