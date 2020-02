La Juventus sbanca lo stadio della Spal, ma dai social piovono le polemiche per il giornalista di Sky. Incriminata una frase nel pre gara

È una giornata di Serie A un po’ anomala per via dei tre rinvii per coronavirus. Oggi assisteremo a sole tre gare della 25esima giornata, che vanno ad aggiungersi alle altre quattro partite disputate da venerdì a oggi. La Juventus ha consolidato il primo posto vincendo per 1-2 sul campo della Spal grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Aaron Ramsey.

I bianconeri ritrovano il successo in trasferta dopo i due ko consecutivi rimediati a Napoli e Verona. Una vittoria importante che rilancia la squadra allenata da Maurizio Sarri in vista della sfida cruciale di mercoledì contro il Lione. La Champions League è uno degli obiettivi più ambiti dalla Juventus e sarebbe fondamentale arrivare all’appuntamento degli ottavi nel migliore della condizione.

Spal-Juventus, piovono polemiche per Marocchi

Dopo la gara tra Spal e Juventus c’è una nuova polemica social. A far discutere questa volta sono le parole di Giancarlo Marocchi, giornalista si Sky Sport, che poco prima del fischio d’inizio ha rilasciato un commento che per alcuni tifosi sembrerebbe troppo fazioso. “Noi speriamo di goderci una grande gara. Lì davanti con Dybala e Cristiano Ronaldo la potenzialità c’è tutta di vedere una partita bella e vincente, come sperano i tanti tifosi della Juve”.

Il commentatore televisivo ha menzionato i tifosi della Juve specificando che sarebbe importante per loro la vittoria, ma dal web si è diffusa l’idea che fosse una sua personale speranza. Il popolo spallino non ha gradito e sono arrivate diverse polemiche attraverso i social, soprattutto via Twitter.

