Calciomercato Inter, Icardi furioso | Cambia il futuro

Ancora tutto da decifrare il futuro di Mauro Icardi che potrebbe anche non essere riscattato dal PSG. Intanto nuova bufera intorno all’argentino.

Nei giorni scorsi la festa di compleanno di Icardi, Cavani e Di Maria aveva alzato un polverone in casa PSG in quanto la dirigenza del club parigino non ha visto di buon occhio i festeggiamenti a due giorni di distanza dalla sconfitta in Champions League e a pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Bordeaux. Si è trattato dunque dell’ennesimo caso che ha visto coinvolto l’ex centravanti dell’Inter, che non sta vivendo un momento particolarmente fortunato dopo l’ottimo avvio di stagione. A dispetto dei 19 gol di quest’anno la permanenza di Mauro Icardi a Parigi non è più così scontata. Il momento di crisi vissuto del numero 18 di Tuchel sta mettendo in pre-allarme la dirigenza transalpina ora meno convinta di sborsare i 70 milioni del riscatto da versare nelle casse dell’Inter. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Inter, caso Icardi a Parigi: la furia dell’argentino

Il polverone mediatico intorno al nome di Icardi non sembra comunque placarsi. L’ultimo aneddoto risale alla sfida di Champions League persa dal Paris Saint Germain contro il Borussia Dortmund. Secondo quanto sottolineato da ‘SoccerLink’ l’argentino non avrebbe tanto gradito la decisione di Thomas Tuchel di lasciarlo in panchina nella sfida ai tedeschi.

Il portale francese evidenzia come Icardi abbia scaraventato a terra diverse sedie dalla rabbia dopo aver scoperto di non rientrare tra i titolari contro il Borussia. Una volta placatosi, l’argentino non ha comunque più aperto bocca fino al ritorno della squadra a Parigi. Una situazione dunque delicatissima che alimenta i dubbi sul riscatto del centravanti da parte del Paris che potrebbe anche rispedirlo a Milano. Alla finestra sempre la Juventus.

