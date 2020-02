Il trasferimento di Bale al Jiangsu saltato all’ultimo durante la scorsa estate nascondeva un retroscena riguardante la Serie A.

Sembrava tutto fatto, tanto che il giocatore si era anche imbarcato sul un aereo per raggiungere la nuova destinazione. Ma alla fine non se ne è fatto più nulla. Parliamo di Gareth Bale e del suo mancato passaggio al club cinese del Jiangsu Suning durante la scorsa estate. Il motivo del fallimento della trattativa lo ha spiegato Cosmin Olaroiu, tecnico del club cinese: “Era molto vicino – le sue parole al portale The National – era un colpo chiuso al 90%. Poi il Real Madrid ha cambiato le carte in tavola”. All’ultimo, ha spiegato l’allenatore, gli spagnoli hanno deciso che il gallese non sarebbe partito senza un sostanzioso conguaglio economico, mentre l’accordo iniziale non prevedeva nessun indennizzo al club di Florentino Perez.

Calciomercato Inter e il retroscena ‘cinese’ su Bale

Quello di Bale sarebbe stato un gran colpo per tutto il calcio cinese, come sottolineato anche da Jonathan Barnett, agente di Bale, intervistato dal quotidiano ‘AS’. Quello che il procuratore non ha detto, invece, è che la trattativa prevedeva un diverso excursus. Il giocatore sarebbe infatti passato per la Cina, senza però rimanere lì per molto. Il club dello Jiangsu, come facilmente intuibile dal nome, è di proprietà del gruppo Suning, stessa proprietà dell’Inter. E il giocatore, se si fosse conclusa la trattativa con il Real Madrid, sarebbe poi finito proprio a Milano nel giugno 2020.

Un vero peccato per il club nerazzurro, che alla fine di questa stagione avrebbe potuto annoverare tra gli acquisti anche il fenomeno gallese, il quale sembra ormai da tempo in totale rottura con tutto l’ambiente del Real Madrid. Trattativa fallita, dunque, ma chissà che non si possa riaprire in futuro.

G.N.