Calciomercato Inter, cessione Skriniar | Fissato il prezzo

Il difensore slovacco dell’Inter, Milan Skriniar, sarebbe sempre nel mirino dei top club europei: la società nerazzurra non fa sconti a nessuno

Sarà un’estate davvero bollente in casa Inter. Con il futuro di Lautaro Martinez sempre in bilico, ci sarà da risolvere anche la situazione legata al difensore slovacco, Milan Skriniar. Il suo profilo sarebbe già da tempo nel mirino dei top club europei, come Manchester City, Barcellona e Real Madrid. L’Inter avrebbe così rispedito al mittente tutte le richieste degli altri club europei nelle scorse sessioni di calciomercato.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, asse Raiola-Madrid: altra ‘beffa’!

Calciomercato Inter, Skriniar partirà a determinate condizioni

Come svelato dal portale spagnolo todofichajes, l’Inter non lascerà partire al di sotto dei 90 milioni richiesti dal club nerazzurro. Finora le proposte per l’acquisto del difensore nerazzurro si sono fermate intorno ai 70 milioni: una cifra ritenuta bassa dalla società milanese.

LEGGI ANCHE ->>> Juventus, futuro Higuain: papà ‘Pipita’ si sbilancia

Anche sotto la gestione Conte Skriniar è diventato indispensabile nello scacchiere della formazione dell’Inter collezionando finora 2672 minuti e trovando soltanto un assist vincente. Il suo contratto scadrà nel giugno 2023 e così il suo futuro potrebbe anche essere lontano da Milano. La società nerazzurra ha ribadito ancora una volta le sue condizioni per quanto riguarda la cessione del giocatore.

Ora le attenzioni sono rivolte tutte al terreno di gioco con la formazione nerazzurra che cercherà di rendere la vita dura alla Juventus. Senza farsi così troppo dalle sirene di mercato.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Thiago Silva in rossonero: le parole dell’agente

Caso Barcellona, ESCLUSIVO Alleman: “Bartomeu ha convocato la squadra, ma la pace è lontana”