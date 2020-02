Coronavirus, lotta scudetto in bilico | Big match a rischio

L’emergenza coronavirus ha colpito anche lo sport. Per prevenire arrivano quattro rinvii in Serie A e si cercano soluzioni per le prossime settimane

L’emergenza coronavirus non si placa e l’Italia si ritrova ad affrontare un problema piuttosto serio. Dopo aver scoperto il primo infetto del paese due giorni fa, è scattato l’allarme e i contagi sono aumentati a dismisura. Ormai sono state abbondantemente superate le 100 unità e aumentano le preoccupazioni per lo sviluppo della situazione.

Per ora è stato colpito principalmente il nord Italia ma c’è il rischio che possa arrivare altre regioni. Le prime due vittime del coronavirus riguardano la Lombardia a il Veneto, le due zone con più casi. Questa diffusione veloce e quasi difficile da controllare porta inevitabilmente a delle riflessioni riguardanti ogni ambito. Lo sport si sta muovendo fin da subito per bloccare le manifestazioni che raggruppano un gran numero di persone nelle zone più colpite.

Emergenza coronavirus, Inter-Ludogorets a porte chiuse? A rischio anche Juve-Inter

Tra ieri sera e oggi sono arrivati quattro rinvii in Serie A, si è partiti con lo stop di Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria e poi si è aggiunto anche il match tra Torino e Parma. La 25esima giornata del campionato italiano dunque ha subito forti variazioni e ci sono tanti dubbi sul futuro. Difficile ad oggi prevedere quando saranno recuperate queste gare, visto che la stagione calcistica non può superare la data del 24 maggio per via dell’inizio degli Europei.

Come riporta l’ANSA, nel frattempo si studiano altre mosse per il futuro e l’unica soluzione sembrerebbe quella di far giocare le gare a porte chiuse, iniziativa che si potrebbe attuare già in Inter–Ludogorets giovedì. Dalla società nerazzurra fanno sapere che nessuna ipotesi è da escludersi per la gara di Europa League, si attendono decisioni ufficiali dalla Uefa che potrebbero arrivare nelle prossime ore.

Il rischio di contagio è sempre vivo e bisogna tenere la situazione sotto controllo, domenica c’è anche il big match tra Juventus e Inter e a questo punto non sarebbe da escludere un rinvio nei prossimi giorni.

