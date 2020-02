Non solo acquisti, ma anche cessioni nella programmazione della Juventus in vista della prossima stagione: addio vicino in estate

La Juventus starebbe già al lavoro per programmare con precisione la prossima stagione. Tutto dipenderà dai successi e dai trionfi che collezionerà Maurizio Sarri, ma c’è da valutare anche la situazione dei giocatori scontenti. Dopo l’addio di Emre Can a gennaio, a giugno potrebbe toccare a Daniele Rugani, sempre sul punto di andare via nelle passate sessioni di calciomercato. Alla fine il centrale bianconero è rimasto a Torino con la speranza di giocarsi il posto. Ora per lui arriverà una nuova chance da titolare visto che Bonucci è squalificato e de Ligt è diffidato in vista dell’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, asse Raiola-Madrid: altra ‘beffa’!

Calciomercato Juventus, Rugani verso l’addio

Lo stesso difensore della Juventus ha svelato il suo obiettivo ai microfoni di Sky Sport: “Chiunque spererebbe di giocare un po’ di più, quello è innegabile. Io cerco di fare del mio meglio e di farmi trovare pronto quando la squadra ha bisogno di me e il mister mi manda in campo”. Il suo addio a fine stagione sembra appare certo: sulle sue tracce ci sarebbe anche la Fiorentina nell’operazione Vlahovic. Il suo nome sarebbe sempre inserito nei top club della Premier League, come Arsenal ed Everton.

LEGGI ANCHE ->>> Juventus, futuro Higuain: papà ‘Pipita’ si sbilancia

Infine, per Rugani potrebbe tornare alla carica anche il Milan, sempre alla ricerca di validi centrali difensivi vista la carenza del reparto.

Finora Rugani ha collezionato soltanto 540 minuti sotto la gestione Sarri, proprio lui che l’ha lanciato ai tempi dell’Empoli tra i professionisti. Con Bonucci, de Ligt e Demiral è stata un po’ difficile per lui.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Thiago Silva in rossonero: le parole dell’agente

Caso Barcellona, ESCLUSIVO Alleman: “Bartomeu ha convocato la squadra, ma la pace è lontana”