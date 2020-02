Alla Lazio dal 1996 al 1997, l’ex bomber Igor Protti parla in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it: “Inzaghi può allenare qualunque squadra al mondo”

La maglia biancoceleste l’ha indossata per una sola stagione, dal 1996 al 1997, ma la Lazio è una realtà che gli è rimasta dentro e che continua a seguire con grande affetto. Igor Protti ha commentato così il momento di forma super-positivo dei capitolini, in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it.

Lazio, Protti: “Inzaghi può allenare qualunque squadra al mondo”

“Se la Lazio sia alla fine di un ciclo? Molto dipenderà da come terminerà questa stagione – spiega Igor Protti – Alla Lazio comunque sono dei fuoriclasse, Tare ha trovato giocatori poco conosciuti che ora valgono una fortuna e altri che, invece, si sono rilanciati. E’ una società modello in questo momento. Hanno un centrocampo completo, tra i migliori in Europa. E hanno un allenatore come Inzaghi che ad oggi può allenare qualunque squadra al mondo. Non so se sarà l’inizio o la fine di un ciclo, ma alla Lazio c’è una forte identità ed un progetto ben preciso. Sono sicuro che andranno avanti su questa strada, anche se qualcuno dovesse partire. E se parte Inzaghi? Allora, dovrà essere brava la società poi a rimpiazzarlo con un profilo simile al suo, per portare avanti il progetto sullo stesso binario”.

E poi un passaggio anche sul momento da record di Ciro Immobile: “Sta avendo un ritmo realizzativo pazzesco. Possiamo aspettarci di tutto, già solo avvicinarsi al record sarebbe un grande risultato. Se può andare oltre i 40 gol? Mi sembra una cifra assurda solo a leggerla, ma perché no. Ha tutto per farlo”.

Napoli, Protti: “Il quinto posto? Hanno il dovere di provarci”

“Gennaro sta facendo un grandissimo lavoro, dal punto di vista motivazionale, ma anche dal punto di vista del gioco – spiega Protti, facendo riferimento ad un’altra ex che ha animato la sua carriera, il Napoli – Stanno dimostrando di essere una squadra strana: contro le big dà il meglio, ma con le piccole no. Evidentemente, in questi momenti i calciatori giocano più di gruppo, mentre contro le squadre meno blasonate lo fanno un po’ meno. Rino sta lavorando molto sul punto di vista mentale. Affrontare il Barcellona o il Brescia deve essere lo stesso, questo fanno le squadre vincenti. Sono ottimista di vedere un grande Napoli di qui alla fine della stagione. Quinto posto? Perché no, sta dimostrando di ritrovarsi e ne sta venendo fuori come una squadra forte. Ha il dovere di tentarci fino all’ultima”.

