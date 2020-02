Calciomercato Juventus, sfida con l’Inter a sinistra | L’annuncio dell’agente

Fabio Paratici e Beppe Marotta potrebbero tornare a duellare presto in sede di calciomercato. Tra i calciatori ambiti da Juventus ed Inter c’è anche Emerson Palmieri.

Nell’autunno del 2018 si è sciolta una delle coppie mercato più efficienti degli ultimi anni: quella composta da Marotta e Paratici alla Juventus. Il primo ha quindi deciso di ricominciare un nuovo progetto all’Inter, guidato attualmente in panchina da Antonio Conte. La scorsa estate non sono mancati intrecci e duelli di calciomercato tra i due ex colleghi che con l’arrivo del prossimo caldo dovrebbero tornare a battagliare nelle sedi opportune per aggiudicarsi gli elementi più utili alle rispettive cause. Sia Juventus che Inter sembrano in particolar modo alla ricerca di un nuovo terzino sinistro giovane e di talento comprovato che abbia il giusto mix di qualità ed esperienza. Identikit questo che porta dritto ad Emerson Palmieri. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sorpresa Sarri | Lo vuole il top club!

Calciomercato Juventus e Inter, sfida per Emerson Palmieri: il messaggio dell’agente

Il prossimo della lista potrebbe quindi essere Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea che dopo essersi trasferito a Londra nel gennaio del 2018 potrebbe tornare in Italia al termine della stagione. Si tratta di una mancino dalle ottime capacità offensive che è stato già allenato in ‘Blues’ sia da Conte che da Sarri. Con quest’ultimo è anche riuscito a vincere l’Europa League dello scorso anno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, post Skriniar a rischio | Pericolo beffa per Marotta

A parlare dell’eventuale rientro in Serie A ci ha pensato Luis Fernando Garcia, agente del calciatore ai microfoni di ‘juvenews.eu’: “Non gli ho ancora parlato di Juventus e Inter, è concentrato a finire la stagione, poi si deciderà. Non sono arrivate offerte ufficiali e credo che fino a maggio non ne arriveranno. In estate decideremo cosa fare”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Haaland solo rimandato | C’è la data!

Calciomercato Juventus, super colpo in difesa | Nome e cifre