Calciomercato Juventus, sorpresa Sarri | Lo vuole il top club!

Il PSG non sembra soddisfatto dell’operato del tecnico Tuchel. Per il futuro due i nomi in pole: è derby italiano tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri

Il Paris Saint Germain non ha preso bene la sconfitta di martedì in Champions League contro il Borussia Dortmund e sono tornate tante situazioni in bilico. C’è ancora il ritorno e le possibilità di passare sono ancora alte, ma il futuro dell’allenatore Thomas Tuchel sembrerebbe sempre più in bilico. Il tecnico tedesco non starebbe convincendo la società francese che potrebbe già pensare a soluzioni diverse per il futuro.

PSG, testa a testa italiano per la panchina: idea Allegri o Sarri

Spuntano due italiani candidati alla prossima panchina del PSG. Come riporta il giornalista Nicolò Schira, i francesi starebbero pensando a Massimiliano Allegri o Maurizio Sarri. Il primo si è preso un anno sabbatico e dovrebbe ripartire in estate da un club dell’estero, quindi l’idea di trasferirsi a Parigi potrebbe diventare realtà.

Per quanto riguarda il secondo, invece, bisogna attendere il finale di stagione. Se la Juventus non dovesse raggiungere gli obiettivi prefissati nella scorsa estate, potrebbe esserci un addio di Sarri che potrebbe così cercare una nuova squadra. Il Paris Saint Germain ha sempre investito tanto per i giocatori ma non ha mai raggiunto risultati importanti in Champions League, per cui si cercano allenatori con esperienza e una mentalità precisa per fare bene anche in Europa.

In caso di addio di Sarri alla Juventus, si potrebbero aprire le porte per Pep Guardiola visto che il Manchester City vive una situazione difficile.

