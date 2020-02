Calciomercato Juventus, c’è la svolta | Ecco il futuro di Allegri

La situazione delicata del club inglese mette in discussione l’operato del tecnico. In caso di cambio in panchina, si potrebbe pensare a Massimiliano Allegri

Si entra nella fase cruciale della stagione calcistica e il Chelsea non sembra arrivarci nel migliore dei modi. La situazione più discussa in casa Blues è quella del portiere, il tecnico Frank Lampard ha deciso di non far giocare Kepa Arizzabalaga dopo delle incertezze commesse dallo spagnolo. Al suo posto è stato schierato Caballero, ma questa soluzione sembrerebbe preoccupare la società del Chelsea che che potrebbe mettere in discussione l’operato dell’allenatore inglese, come riporta il Daily Telegraph. Kepa è arrivato a Londra per una cifra di 80 milioni di euro e vederlo in panchina per due gare di fila fa notizia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, top player dal Barcellona | Scenario clamoroso!

Chelsea, in caso di addio di Lampard occhio ad Allegri

Se la situazione dovesse complicarsi, non sembrerebbe da escludere un cambio di allenatore per il Chelsea. In caso di addio di Lampard, il candidato numero uno potrebbe essere Massimiliano Allegri, probabilmente il migliore in circolazione. Il tecnico ex Juventus è fermo da quest’estate ma le parole del suo procuratore ai microfoni di GR Parlamento non escludono novità in queste settimane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, asse con Pastorello | Colpo dalla rivale scudetto

“Massimiliano sta vivendo bene l’anno sabbatico, voleva tirare il fiato dopo l’addio amichevole con la Juventus. Si sta ricaricando per tornare in scena e si prepara per nuove avventure” – dice Giovanni Branchini – “Il suo futuro è ancora da valutare, potrebbe esserci una predilizione per l’estero ma al momento non è stato ancora deciso nulla. Non ci sono trattative o piccoli accordi, si attende la fase decisiva di stagione per vedere quale panchina si libera”.

La fase cruciale della stagione ormai è arrivata e Allegri attende gli sviluppi delle società più importanti per tornare ad allenare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, assalto a Higuain | C’è la super offerta

Calciomercato Juventus, UFFICIALE: cessione definitiva e tesoretto!