Calciomercato Inter, Icardi alla Juventus | Wanda Nara esce allo scoperto

Il futuro di Mauro Icardi è sempre in bilico. La moglie-agente dell’attaccante argentino è tornata a parlare al settimanale Chi: l’indizio sulla prossima stagione

Dopo un inizio scoppiettante al PSG, sono arrivati soltanto due gol nelle ultime uscite stagionali per Mauro Icardi collezionando anche una panchina in Champions contro il Borussia Dortmund. Il futuro dell’attaccante argentino di proprietà dell’Inter è sempre nebuloso: è tornata così a parlare della situazione del giocatore la moglie-agente Wanda Nara al settimanale Oggi.

Calciomercato Juventus, Wanda Nara svela il futuro di Icardi

La bellissima showgirl, opinionista del Grande Fratello Vip, ha svelato al settimanale Oggi: “Se Icardi andrà mai alla Juve? Questo proprio non lo so. Se l’anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi non si sa mai con il calcio. Mauro sceglierà e noi lo seguiremo”. Il Paris Saint-Germain avrebbe anche la possibilità di riscattarlo per una cifra vicina ai 70 milioni con il club bianconero sempre interessato all’argentino per il post Higuain. Poi la stessa modella sudamericana ha svelato: “È difficile che capiti di discutere perché conosco davvero molto bene Mauro e so esattamente cosa vuole come calciatore e che cosa lo fa stare bene come uomo. Il fatto che io lo accompagni nelle sue scelte come moglie e procuratrice per lui è una sicurezza in più”.

Il suo score con la maglia del PSG, però, è assolutamente di prima fascia con 19 gol e quattro assist vincenti in 19 partite. Il suo futuro, però, si saprà con certezza a partire dalle prossime settimane: tutto dipenderà dalla strategia del club parigino.

Dall’Inter alla possibilità PSG: Mauro Icardi dovrà valutare con cura le sue scelte…con il consiglio della solita moglie-agente Wanda Nara.

