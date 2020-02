Dopo l’affare de Vrij, l’Inter nel prossimo calciomercato estivo potrebbe tentare l’affondo per Acerbi. Il difensore della Lazio andrebbe a rimpiazzare Godin

La Lazio non finisce di stupire. La squadra di Simone Inzaghi piega in rimonta anche l’Inter, scavalcando i nerazzurri e salendo al secondo posto in classifica appena dietro la capolista Juventus. Collettivo e individualità di spessore per l’allenatore biancoceleste, dove a spiccare non sono solo Immobile, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Anche Francesco Acerbi è un elemento basilare nello scacchiere di Inzaghi, alfiere e leader del pacchetto arretrato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il Milan tenta il sorpasso per il colpo estivo

L’ex Milan e Sassuolo si sta contraddistinguendo come uno dei migliori difensori della Serie A, collezionando prestazioni su prestazioni. Come ad esempio quella di domenica contro l’Inter, stoppando il temibile tandem nerazzurro Lukaku-Lautaro Martinez. Acerbi non ha saltato finora una partita di campionato, realizzando 2 reti una delle quali decisiva nell’ultimo derby pareggiato contro la Roma.

Calciomercato Inter, Godin ai saluti: c’è Acerbi nei radar di Marotta

Perfomance che sono valse, oltre all’attenzione di Mancini in chiave Nazionale, anche l’interesse sul mercato diverse società. Tra queste da un po’ di tempo ha buttato l’occhio pure l’Inter, che domenica all’Olimpico ha avuto l’opportunità di testare da vicino i progressi del giocatore. Malgrado infatti la carta d’identità (classe ’88), Acerbi continua a progredire di stagione in stagione tanto da finire sul taccuino di Marotta e Ausilio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Lautaro | Spunta la folle contropartita

Un profilo che piace alla dirigenza di Viale della Liberazione, che dopo l’affare de Vrij a parametro zero dell’estate 2018 potrebbe nuovamente togliere alla Lazio il suo baluardo difensivo. Acerbi sarebbe stato identificato dall’Inter come il sostituto di Godin (quest’ultimo destinato all’addio dopo un solo anno): praticamente un titolare aggiunto, dietro il trio composto da Skriniar, de Vrij e il baby Bastoni. La Lazio del patron Lotito non lo farebbe partire per meno di 20 milioni di euro, con Marotta che sfrutterebbe i buoni uffici con Federico Pastorello, agente del numero 33. Inoltre, il club di Suning potrebbe ingolosire Acerbi con in ingaggio decisamente superiore rispetto a quello che attualmente percepisce a Formello (1,5 milioni fino al 2023).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta ‘sfrutta’ la crisi | Piano per Pellegrini

G.M.