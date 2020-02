Calciomercato Inter, Marotta ‘sfrutta’ la crisi | Piano per Pellegrini

La Roma non riesce più a rialzarsi sul campo, ma vuole ripartire dai più promettenti. Inter e Juve, però, sono pronte all’assalto per il centrocampista

Non è un momento facile per la Roma, che ieri sera ha subito una sconfitta pesante in chiave Champions. Il club giallorosso ha iniziato bene questa stagione e ha vissuto il mese di dicembre ai limiti della perfezione, ma nell’anno nuovo è crollato e ha abbandonato il quarto posto. La sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta rimediata ieri ha fatto sprofondare la Roma, che dopo aver sprecato tante occasioni si ritrova a -6 dalla zona Champions League.

Il calcio dei grandi potrebbe sfumare per il secondo anno consecutivo e i giallorossi hanno bisogno di un cambio di marcia per la prossima stagione. Il primo obiettivo sembrerebbe quello di trattenere i migliori calciatori, ma non mancano le richieste per i più promettenti.

Inter, tentativo per Pellegrini ma la Roma cerca di blindarlo

Uno dei migliori elementi di questa stagione è sicuramente Lorenzo Pellegrini, che ha mostrato qualità e fantasia in questi mesi. Il calciatore classe 1996 è in grado di cambiare ogni partita con giocate di prima, per questo su di lui c’è l’interesse dei club più importanti. L’Inter potrebbe tentare l’assalto al 23enne, che è stato seguito anche dalla Juventus in questi mesi e non è da escludere un ritorno dei bianconeri.

La Roma nel frattempo non vuole privarsi di uno dei suoi calciatori più importanti, per questo potrebbe avviare le trattative di rinnovo anche per cancellare la clausola di 30 milioni di euro, che potrebbe rivelarsi un vantaggio importante per le squadre che se lo contendono.

