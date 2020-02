Calciomercato Inter, futuro Lautaro | Spunta la folle contropartita

Il futuro di Lautaro Martinez è sempre in bilico. Il Barcellona è forte sull’attaccante argentino: spunta l’idea folle di Messi

L’asse Barcellona-Milano è sempre molto bollente per quanto riguarda il futuro dell’attaccante argentino, Lautaro Martinez. Finora il centravanti dell’Inter è stato protagonista con 16 gol complessivi conditi da ben quattro assist vincenti ai compagni. I problemi in casa blaugrana sono davvero tanti e così una delle possibili soluzioni potrebbe essere l’assalto decisivo al Toro.

Calciomercato Inter, Griezmann per Lautaro: l’idea di Messi

La posizione dell’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, è stata chiara come ha svelato ai microfoni di Sky Sport: “Sta crescendo, è molto giovane. Credo che a lui interessi indossare questa gloriosa maglia e crescere dal punto di vista professionale. L’Inter dal punto di vista storico non ha nulla da invidiare agli altri club. I giocatori vanno via da qui quando lo chiedono espressamente”. Come svelato dal portale elgoldigital per arrivare a Lautaro l’idea folle anche di Messi sarebbe quello di uno scambio alla pari con Griezmann, che non ha entusiasmato più di tanto nella sua avventura al Barcellona.

Il Barcellona continuerà a studiare una strategia decisiva per Lautaro, pronto anche a cambiare maglia giocando così in tandem come in Nazionale con Messi. Il rapporto tra i due è molto buono anche fuori dal terreno di gioco ed è la stessa Pulce ad invogliare la società catalana ad investire sul Toro.

I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere il futuro di Lautaro Martinez, esploso definitivamente sotto la gestione di Conte. Dalla Spagna fanno sul serio.

