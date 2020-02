Calciomercato Juventus, addio Sarri | Arriva la decisione di Guardiola

Il futuro di Maurizio Sarri è sempre in bilico. Dall’Inghilterra rilanciano una nuova indiscrezione a sorpresa per l’eventuale sostituto del toscano

La Juventus è tornata alla vittoria in campionato dopo la sconfitta di Verona e il pari in Coppa Italia contro il Milan. Tre punti importantissimi vista anche la sconfitta dell’Inter in casa della Lazio, che si avvicina sempre di più alla compagine bianconera. Ora il futuro di Maurizio Sarri resta sempre in bilico con l’allenatore toscano che dovrà cercare segnali di ripresa già a partire dalle prossime sfide, soprattutto in Champions League.

Calciomercato Juventus, Guardiola resta al Man City

Nelle ultime ore aveva preso quota il forte accostamento alla Juventus di Pep Guardiola, manager del Manchester City, dopo la sentenza dell’UEFA che impedirà al club inglese di partecipare alle coppe europee per due anni consecutive. Come svelato dal tabloid britannico “The Times” l’ex Barcellona avrebbe già svelato alla dirigenza del City i suoi obiettivi, ossia quello di continuare la sua avventura in Premier fino al 30 giugno 2021, giorno della scadenza del suo contratto.

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare dallo stesso Guardiola già in conferenza stampa in programma domani. L’obiettivo del manager spagnolo è quello di cercare di arrivare fino in fondo in Champions League con la delicata sfida da affrontare contro il Real Madrid.

La Juventus continuerà ad essere molto attiva sul fronte mercato per trovare, in tal caso, un sostituto all’altezza di Maurizio Sarri, pronto a sorprendere tutti.

