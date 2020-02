Calciomercato Juventus, ostacolo per l’inglese: concorrenza dalla Premier

La Juventus è alla ricerca di un nuovo grande colpo di mercato per la prossima stagione: dall’Inghilterra spunta una nuova concorrente per l’obbiettivo

Momento di grandi perplessità in casa Juventus, con l’allenatore Maurizio Sarri e molti giocatori in discussione. Il CFO Fabio Paratici intanto, sta lavorando per riuscire a portare a Torino nuovi innesti di qualità. Un grande colpo che la società bianconera vorrebbe riuscire a mettere a segno sarebbe l’acquisto di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund. Ma sul calciatore inglese spunta una nuova concorrente dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, nuovo ostacolo per Sancho: pretendente dalla Premier League

Nella Juventus sono molti i calciatori di indiscutibile classe, ma la società bianconera è alla continua ricerca di nuovi colpi di mercato in stile Cristiano Ronaldo. Il mirino di Fabio Paratici sembrerebbe da tempo essere puntato su Jadon Sancho, giovane attaccante del Borussia Dortmund. Il calciatore inglese è al momento uno dei giocatori più promettenti al mondo, in questa stagione di Bundesliga ha messo a segno ben 13 gol e 13 assist, numeri da capogiro per un giocatore classe 2000. Su di lui però, non ci sarebbe solo l’interesse dei bianconeri. Infatti secondo il ‘Daily mail‘, il Chelsea avrebbe già avviato i contatti con il club tedesco per assicurarsi il giovane fenomeno. Dopo aver finalizzato l’acquisto di Hakim Ziyech dall’Ajax per la prossima stagione, i blues vorrebbero mettere a segno un altro grande colpo con l’attaccante inglese. Il prezzo del numero sette giallonero si aggira attorno ai 120 milioni. In estate partirà sicuramente un’asta tra le big europee in cui la Juventus dovrà essere brava a battere la grande concorrenza, una su tutti quella del club di Frank Lampard.

