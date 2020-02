Stagione fenomenale per Cristiano Ronaldo, che continua a impressionare nonostante l’età. Dalla Spagna, però, arrivano voci importanti sul suo futuro

Cristiano Ronaldo sta vivendo una stagione eccezionale, nonostante i 35 anni continua a non abbassare il suo rendimento e la media dei gol. L’attaccante portoghese ha segnato già 24 reti nelle 29 presenze in questa stagione e si sta confermando uno dei migliori attaccanti della storia del calcio. In Serie A ha addirittura la media di un gol a partita con 20 marcature in 20 gare giocate. È sicuramente il fuoriclasse più importante di una Juventus con tanta qualità in avanti, sta trascinando la squadra di Maurizio Sarri risultando decisivo in quasi tutte le vittorie di questo anno nuovo. La società bianconera parla con decisione del futuro portoghese dichiarando che resterà a Torino, ma dalla Spagna giungono voci diverse.

Calciomercato Juventus, il PSG sogna il colpo CR7

Cristiano Ronaldo continua a impressionare ma non sarà eterno. Secondo quanto riportano da Diario Gol, sembrerebbero esserci diverse possibilità per l’estate. Il campione d’europa 2016 potrebbe restare alla Juventus, ma in caso di addio le pretendenti non mancano. Ci sarebbe l’idea Manchester United o un clamoroso ritorno al Real Madrid, ma dalla Spagna fanno sapere che se Cristiano dovesse lasciare la ‘Vecchia Signora’ il PSG sembrerebbe favorito.

I francesi potrebbero perdere un attaccante tra Neymar e Mbappe e non è escluso un assalto a CR7. Il presidente Nasser Al-Khelaifi ama il fenomeno portoghese e avrebbe già fatto sapere al procuratore Jorge Mendes che sarebbe disposto a pagare il più alto stipendio mai avuto da Ronaldo in carriera.

Un addio sembra difficile, ma con i soldi incassati dalla cessione di un big il PSG può permettersi qualsiasi tipo di operazione.

