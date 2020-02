La Juventus continua a non impressionare e la società pensa a Pep Guardiola: arriva la clamorosa dichiarazione di un tecnico inglese

Momento delicato in casa Juventus, la squadra è in lotta per tutte le competizioni ma non ha ancora impressionato come speravano i tifosi. La corsa allo scudetto è aperta a causa dei troppi passi falsi dei bianconeri, mentre tra dieci giorni c’è l’impegno cruciale di Champions League contro il Lione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Guardiola non basta | Nuovo bomber con lo sconto

Se le cose dovessero andare male nei prossimi mesi, potrebbe già finire l’avventura di Maurizio Sarri a Torino e aprirsi quella di un nuovo tecnico importante. Parliamo di Pep Guardiola, considerato uno dei tecnici migliori al mondo che sta vivendo una situazione difficile al Manchester City, costretto a non partecipare alle prossime due edizioni di Champions League a causa della sanzione della UEFA in merito al fair play finanziario.

LEGGI ANCHE >>> Squalifica Manchester City: “Giocatori via gratis”

Juventus-Guardiola si può fare: arriva la dichiarazione di Allardyce

Una conferma sulla possibile trattativa tra Juventus e Guardiola arriva direttamente dall’Inghilterra, da un addetto ai lavori. Attraverso un podcast di Youtube ha parlato Sam Allardyce, ex calciatore e attuale allenatore di calcio. Il tecnico di Dudley ha dichiarato quanto segue: “La Juventus può convincerlo! Se guardiamo Pep, siamo rimasti tutti sorpresi che abbia lasciato il Barcellona. Lui è un uomo del Barcellona, ​​è nato e cresciuto e ha passato le giornate giocando e allenando dietro le quinte con i giovani. Dopo un anno libero decise che la Germania sarebbe stata la prossima avventura e la cosa impressionante di Pep era che parlava subito tedesco. Ora ha trascorso alcuni anni fantastici al Manchester City e l’Italia è un’altra sfida. E’ come se lui voglia andare in Italia per sfidare sé stesso e mostrare a tutti cosa è in grado di fare in quel Paese”. Secondo Allardyce, inoltre, a Guardiola piace il campionato italiano e sarebbe contento di provare un’avventura in Serie A.

Dopo un’estate molto movimentata in cui discusso tanto della trattativa tra Guardiola e Juventus, potrebbe arrivare la svolta decisiva a un anno di distanza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ecco il nuovo numero 10: 15 milioni all’anno

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: arriva il capitano

M.P.