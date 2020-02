Juventus a caccia di un attaccante di primo livello per il calciomercato estivo. Con il Manchester City fuori dalle coppe, Paratici potrebbe affondare il colpo per Sergio Aguero con la partenza del connazionale Higuain

Una vera e propria ‘bomba’ la sentenza Uefa sulla squalifica per due stagioni dalle coppe europee del Manchester City. Una decisione che, oltre al club campione d’Inghilterra, scuote il calcio internazionale e avrà inevitabilmente delle ripercussioni sul calciomercato della prossima estate. Oltre a quello di Pep Guardiola, è in bilico anche il futuro di tante stelle della ricchissima rosa dei ‘Citizens’.

Alla situazione del City guarda con attenzione soprattutto la Juventus, che potrebbe ritornare sotto per il tecnico spagnolo in caso di prematuro divorzio con Maurizio Sarri. Quest’ultimo sta vivendo un periodo complicato in bianconero, con Andrea Agnelli invaghito di Guardiola già l’anno scorso prima della virata sull’ex Chelsea e Napoli per raccogliere l’eredità di Allegri.

Calciomercato Juventus, non solo Guardiola: tentazione Aguero

Guardiola ma non solo nei radar della società piemontese. Non è un mistero la necessità per la prossima stagione di reperire sul mercato un centravanti di prima grandezza, con Gonzalo Higuain destinato a fare definitivamente le valigie e salutare Torino a giugno. Mauro Icardi resta in cima alla lista di Paratici, ma un altro argentino potrebbe rappresentare più che una tentazione per il CFO juventino. Stiamo parlando di Sergio Aguero, in scadenza nel 2021 e che le incertezze sul futuro del City potrebbero portare lontano da Manchester. Non è infatti scontato che il ‘Kun’ decida di restare e aprire al rinnovo di contratto, con i ‘Citizens’ che sarebbero costretti così a metterlo sul mercato per non perderlo poi a zero tra un anno e mezzo.

Una situazione che la Juventus potrebbe cogliere al balzo strappando anche un prezzo di saldo per il nazionale albiceleste, che a queste condizioni può liberarsi a cifre decisamente inferiori rispetto ai 60 milioni di euro della valutazione attuale. La destinazione bianconera rappresenterebbe l’occasione per Aguero di strappare a 32 anni l’ultimo grande contratto della carriera, con il Manchester City che per 35-40 milioni difficilmente bloccherebbe l’affare. Metà della cifra la Juve riuscirebbe a coprirla con la cessione del connazionale Higuain, con il ‘Kun’ che a Torino potrebbe ritrovare il mentore Guardiola…

G.M.