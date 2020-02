Juventus-Brescia, tegola Sarri | Champions a rischio!

Dalla partita contro il Brescia arriva una brutta notizia per la Juventus: il centrocampista esce per infortunio muscolare

Partita importantissima per la Juventus contro il Brescia all’Allianz Stadium. Dopo la cocente sconfitta contro il Verona nell’ultimo turno di campionato, i bianconeri vogliono tornare al successo. Nonostante il risultato messo in cassaforte con le reti di Dybala e Cuadrado, arriva una brutta notizia per Maurizio Sarri. Al 73′ minuto esce dal campo il centrocampista per infortunio. Partita di Champions League e big match contro l’Inter a rischio per lui.

Juventus, infortunio Pjanic: Champions ed Inter a rischio

Nella partita odierna contro il Brescia, nonostante il risultato positivo, arriva la brutta notizia per la Juventus. Dopo il cartellino giallo rimediato da Leonardo Bonucci, che era diffidato e dovrà saltare la gara contro la Spal, al 73′ Miralem Pjanic si siede a terra in campo e chiede il cambio toccandosi l’interno coscia. Sembrerebbe un infortunio muscolare che potrebbe interessare l’inguine. Il calciatore bosniaco frustrato, ha sbattuto ripetutamente i pugni al suolo. Da verificare naturalmente l’entità dell’infortunio, ma il calciatore è sembrato fortemente preoccupato. In caso di infortunio muscolare, oltre alla partita di Champions League, anche il big match contro l’Inter sarebbe fortemente a rischio per lui.

