Calciomercato Juventus, ecco il nuovo numero 10: 15 milioni all’anno

In estate potrebbe esserci una grande rivoluzione in casa Juventus: il possibile addio di Maurizio Sarri potrebbe far arrivare una stella dal Real Madrid

La prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe rappresentare l’inizio di una vera e propria rivoluzione in casa Juventus. I risultati ottenuti fino ad ora da Maurizio Sarri alla guida dei bianconeri non avrebbero soddisfatto la dirigenza juventina. Nonostante il primo posto in Serie A e gli obbiettivi Champions e Coppa Italia ancora possibili, il gioco espresso dai bianconeri non sarebbe soddisfacente. L’eventuale addio del tecnico toscano, potrebbe aprire la strada all’arrivo di una stella del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, l’addio di Sarri aprirebbe la strada ad Hazard

L’addio di Maurizio Sarri dalla Juventus sembra trovare sempre più certezze. In caso di partenza del tecnico toscano, la società bianconera proverebbe ad assicurarsi l’arrivo di un top player dal Real Madrid. Eden Hazard, attaccante belga dei ‘blancos‘, non sta riuscendo a trovare molto spazio nell’undici di Zidane. Al suo primo anno nei ‘galacticos‘, il numero sette del Real ha disputato solamente 12 partite da titolare, spesso fermato anche dai tanti infortuni, segnando un solo gol. Senza di lui l’allenatore francese sembrerebbe aver trovato il modo di far girare la squadra. Questa situazione potrebbe portare ad una partenza prematura del giocatore belga, la Juventus sarebbe interessata al giocatore ma prima ci sarebbe un ostacolo da superare. Hazard infatti, rilasciò poco tempo fa una dichiarazione in cui andava contro gli allenatori italiani, in particolare contro Antonio Conte e proprio contro Sarri, che accusava di essere ripetitivi. La possibile partenza dell’allenatore bianconero quindi, potrebbe essere decisiva nella trattativa con il club spagnolo. Il Real Madrid lo scorso anno prelevò il giocatore dal Chelsea per 120 milioni di euro, cifra che la Juventus dovrà sicuramente pareggiare per riuscire ad assicurarsi il calciatore. Anche lo stipendio del calciatore sarà uno sforzo economico importante, visti i 15 milioni all’anno percepiti al momento. Un altro eventuale grande colpo in stile Ronaldo per Fabio Paratici, che vedrà però l’addio di un big.

Calciomercato Juventus, un numero dieci esclude l’altro: se arriva Hazard parte Dybala

Il possibile arrivo in bianconero di Eden Hazard dal Real Madrid, comporterebbe la partenza del numero dieci della Juventus, Paulo Dybala. Il calciatore argentino interessa ai top club di mezza Europa come PSG, Manchester United e proprio il Real Madrid. Una convivenza tra il belga e la ‘joya‘ sarebbe difficile, al momento Dybala sarebbe valutato intorno ai 90 milioni ed una sua cessione porterebbe nelle casse bianconere i soldi per il colpo belga. Possibile anche uno scambio di maglie tra i due, che potrebbe infiammare il calciomercato estivo.

