Juventus, patti non rispettati | Nuovo caso per Sarri

Nuovo intrigo in casa della Juventus con il calciatore stizzito nei confronti di Sarri a causa dell’ultima scelta. Ecco di cosa stiamo parlando. Il bianconero infatti avrebbe avuto da ridire sulla scelta del tecnico di mandarlo in campo visti i precedenti problemi muscolari ed i tanti impegni che potevano portare ad un infortunio. Ora c’è quindi una nuova grana per per l’allenatore e col mercato che potrebbe addirittura portare all’addio del centrocampista.

Calciomercato Juventus, la rabbia e l’infortunio

La decisione era stata presa con il tecnico ex Chelsea e si è concordato per il riposo dopo gli impegni in Coppa Italia e campionato. Una scelta dovuta anche al calendario che prossimamente presenterà le sfide con Inter e Lione, in Champions League. Gare decisive sia per la corsa allo scudetto sia per quanto riguarda la massima competizione europea. Mandarlo in campo ha invece alterato ogni schema, tanto che il giocatore avrebbe accolto la decisione con grande rabbia aprendo ad una nuova polemica in casa della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Sarri e la decisione inaspettata

Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttosport, Miralem Pjanic, all’uscita dal campo per infortunio, avrebbe indirizzato i propri gesti di stizza verso Sarri. Infatti il centrocampista non avrebbe dovuto scendere in campo per la gara contro il Brescia, bensì, come concordato con il tecnico, sarebbe dovuto restare in panchina per recuperare dalle ultime fatiche. Invece la decisione a sorpresa e poi l’infortunio, con Matuidi a prendere il suo posto solo sette minuti dopo l’ingresso in campo del bosniaco.

Ora la paura più grande è quella di poter saltare la sfida con l’Inter in campionato ed il match di Champions League contro il Lione. Opzioni da prendere in grande considerazione e che potrebbero anche influire sull’umore del calciatore. Il preludio di un addio in estate? Tutto potrebbe accadere nell’ultima parte di stagione. Intanto la Juventus sta a guardare e deve risolvere l’ennesima grana.

