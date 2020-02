Calciomercato Inter, il Milan tenta il sorpasso per il colpo estivo

Il calciomercato non dorme mai. Così il Milan potrebbe pensare a beffare l’altra big italiana per un super colpo in estate sfruttando il malcontento del giocatore

A gennaio il Milan è stata tra le protagonista del calciomercato con operazioni importanti in entrata e in uscita che hanno ridato forma alla rosa di Stefano Pioli. L’allenatore emiliano ha potuto lavorare tranquillamente dando una nuova fisionomia alla formazione rossonera. Ora la dirigenza milanese starebbe pensando già al futuro per anticipare anche la concorrenza dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ostacolo per l’inglese: concorrenza dalla Premier

Calciomercato Inter, inserimento rossonero per Vidal

Il centrocampista cileno del Barcellona, Arturo Vidal, non sarebbe più felice con Quique Setien giocando soltanto gli ultimi cinque minuti della sfida contro il Getafe. Già con Valverde erano iniziate le polemiche non rientrando spesso tra gli undici titolare della formazione blaugrana: la situazione si è riproposta anche ora con la possibilità di dire definitivamente addio in estate. Con il nuovo allenatore il cileno ha collezionato complessivamente soltanto 249 minuti totali e, come riporta il quotidiano spagnolo Sport, Vidal sarebbe disgustato dal trattamento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta ‘sfrutta’ la crisi | Piano per Pellegrini

Dopo il forte interessamento dell’Inter con Antonio Conte, che lo avrebbe visto volentieri nel suo centrocampo titolare, ci potrebbe essere velocemente l’inserimento del Milan pronto a rinforzare la linea mediana del futuro. In estate Maldini e Boban potrebbero bussare alla porta del club blaugrana per provare l’assalto definitivo del sudamericano, voglioso di una nuova avventura entusiasmante della sua avvincente carriera.

Il futuro di Vidal potrebbe essere nuovamente in Italia dopo l’exploit avuto da giovanissimo con la maglia della Juventus. La città di Milano sembra essere nel suo destino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ecco il nuovo numero 10: 15 milioni all’anno