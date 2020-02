Calciomercato Milan, colpo dalla Germania | Possibile sconto!

Occasione dalla Germania per il Milan che punta a Rashica. L’agente apre all’addio, se il Werder dovesse retrocedere, può partire in saldo.

In cerca di alternative in attacco in grado di giocare sia come esterno offensivo, ma anche in posizione più avanzata, il Milan in questo senso guarda con estrema attenzione in Bundesliga. Il nome a cui sta seriamente pensando la società rossonera è quello di Milot Rashica del Werder Brema.

Calciomercato Milan, occasione Rashica

Rashica non è un nome nuovo all’interno dei radar rossoneri. Classe 1996, nazionale kosovaro, è un destro di piede che gioca prevalentemente come ala sinistra, ma in grado di fare anche la prima o la seconda punta. Nell’odierno scacchiere di Stefano Pioli, il kosovaro potrebbe dunque essere impiegato sia come esterno mancino nel 4-2-3-1 sia come seconda punta in un 4-4-2.

Rashica è al momento uno dei pochi giocatori che stanno disputando una stagione positiva con la maglia del Werder Brema. Il club è in piena zona retrocessione, ma il kosovaro, che ha siglato 7 reti e offerto 3 assist in 18 gare disputate, è una delle poche luci nel buio del club bianco-verde.

Calciomercato Milan, occasione low-cost

L’ex giocatore del Vitesse ha una clausola rescissoria di 38 milioni di euro, valida tra l’altro solo per l’estero e non per la Germania. Il suo contratto con il club tedesco scade nel giugno 2022, ma è indubbio che in caso di retrocessione il giocatore non resterà. E chiaramente potrebbe partire per un prezzo decisamente inferiore a quello della clausola rescissoria. Il Milan ci pensa attentamente e valuta da vicino la situazione.

Nel frattempo l’agente del ragazzo parla chiaro, aprendo le porte ad una possibile cessione in estate. Vedremo se il club rossonero in futuro si muoverà concretamente.

