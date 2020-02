A poche ore dalla sfida contro il Torino arriva la brutta notizia per il Milan di Stefano Pioli: infortunio muscolare per l’attaccante

Partita importantissima per il Milan di Stefano Pioli quella di questa sera contro il Torino. La squadra rossonera dopo la sconfitta nel derby, vuole ritrovare la vittoria in campionato contro una squadra in piena crisi come quella guidata da Moreno Longo. A poche ore dalla sfida però, alla la brutta notizia per il mister rossonero. Infatti uno degli attaccanti titolarissimi sarà costretto a saltare la sfida odierna a causa di un infortunio, tempi di recupero da valutare.

Milan, infortunio Calhanoglu: salta la sfida col Torino

Il posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A vedrà la sfida tra Milan e Torino. I rossoneri vorranno sicuramente tornare al successo dopo la rimonta subita al derby contro l‘Inter ed il pareggio nella semifinale di andata contro la Juventus. I granata invece cercano una vittoria che manca da un mese, in cui sono arrivate ben cinque sconfitte, guidati dal nuovo allenatore Moreno Longo. Questa mattina però è arrivata la tegola per Stefano Pioli. Hakan Calhanoglu infatti, avrebbe riportato una lesione al muscolo ileopsoas destro. Questo infortunio terrà il turco fuori per la partita di questa sera e molto probabilmente anche per il prossimo impegno contro la Fiorentina. I tempi di recupero effettivi sono ancora da valutare, intanto prenderà il suo posto a sinistra Rafael Leao. Pioli dovrà far fronte all’infortunio del titolarissimo in una parte fondamentale della stagione.

