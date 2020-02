Calciomercato Milan, rivoluzione societaria e tecnica | Nome nuovo per la panchina

Senza raggiungere l’obiettivo Champions League nel Milan potrebbe non essere solo l’allenatore a cambiare: rivoluzione in estate per i rossoneri

La stagione del Milan fino ad ora è senza dubbio molto deludente. L’obiettivo prefissato in ad inizio campionato di raggiungere la qualificazione alla Champions League, sembrerebbe essere molto difficile da raggiungere. I rossoneri sono distanti tredici punti dal quarto posto occupato dall’Atalanta, con la partita contro il Torino da recuperare questa sera. In caso di mancato raggiungimento di un posto nelle prime quattro, non sarebbe solo Stefano Pioli ad essere messo in discussione. Pronta una rivoluzione anche nella dirigenza.

Calciomercato Milan, rivoluzione in estate: con Rangnick arriva Nagelsmann

Il Milan sta vivendo una stagione deludente. Gli obiettivi di inizio campionato sembrano ormai irraggiungibili, al momento solo l’Europa League sembrerebbe alla portata. Questa sera si giocherà il posticipo di campionato contro il Torino ed una vittoria sarebbe fondamentale per accorciare sulla zona Europa League e restare a dieci punti di distanza dalla zona Champions League. In caso di mancato raggiungimento del quarto posto in classifica in estate anche la dirigenza potrebbe cambiare, vedendo l’addio di Paolo Maldini e Zvonimir Boban. A subentrare nel ruolo di direttore sportivo potrebbe essere Ralf Rangnick, ex allenatore ed attuale head of sport and development soccer della Red Bull.

Insieme al ds potrebbe arrivare a sostituire Stefano Pioli, Julian Nagelsmann, attuale allenatore del Lipsia. I loro ottimi rapporti potrebbero favorire una trattativa molto affascinante per i rossoneri, che in estate potrebbe diventare realtà.

