Calciomercato Inter, assalto decisivo | Servono 60 milioni

L’Inter pensa già al futuro con innesti importanti: la società nerazzurra potrebbe mettere sul piatto circa 60 milioni per un nuovo regalo a Conte

La sconfitta contro la Lazio ha fatto tornato il malumore in casa Inter. La società nerazzurra starebbe già al lavoro per la prossima sessione di mercato per rinforzare la rosa. L’obiettivo della compagine milanese sarebbe quella di rinforzare la zona centrale di campo per dare maggiore freschezza.

Calciomercato Inter, Allan rinforzo per Conte

Come svelato in anteprima dal portale spagnolo TodoFichajes l’Inter sarebbe disposto a negoziare con il Napoli per il trasferimento del centrocampista brasiliano Allan, primo obiettivo di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo nerazzurro. La società milanese vorrebbe chiudere l’operazione prima di agosto mettendo sul tavolo ben 60 milioni di euro per soffiare il giocatore alla compagine partenopea del presidente De Laurentiis.

L’avventura di Allan al Napoli sembra ormai essere arrivata ai titoli di coda. Già in passato il sudamericano sarebbe potuto andare via con il PSG vicinissimo alla chiusura dell’operazione. Poi la sua esperienza in azzurro è proseguita con Gattuso che non l’ha convocato per l’ultima sfida contro il Cagliari per scarso impegno in allenamento. Il suo futuro è lontano dalla città partenopea.

Le prossime settimane saranno così decisive per conoscere ancora meglio la situazione intorno al centrocampista del Napoli Allan, sempre più lontano dai piani azzurri. L’Inter fa sul serio.

